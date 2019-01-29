"Чиновники его могут возненавидеть": политолог рассказал, как Порошенко на выборах будет использовать админресурс

Аппарат чиновников будут принуждать "идти в бой" за Порошенко, полагает эксперт.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что на будущих президентских выборах в Украине нынешний глава государства Петр Порошенкобудет использовать административного ресурс в полном объеме.

Использование админресурса на выборах будет приводить к насилию над аппаратом чиновников, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, он не знает, возможны ли фальсификации, ведь это не так просто будет делать, потому что будет очень много участников, возможно, около 50 кандидатов в президенты.

"Что касается админресурса, то он задействуется уже сейчас. Естественно, Порошенко его будет использовать в полном объеме. Все главы обладминистраций и райадминистраций, весь аппарат Кабинета министров, все структуры правительства в районах, регионах и областях будут работать на Порошенко", — отметил политолог.

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"Но приведет ли это к повышению рейтинга Порошенко — это большой вопрос. Потому что это "палка о двух концах", и он ее настолько перегибает, что использование админресурса может привести к очень плохим для него последствиям и результатам — сами чиновники массово его могут возненавидеть", — добавил экономист.

Соскин подчеркнул, что использование админресурса будет приводить к насилию над аппаратом чиновников, поскольку рейтинг Порошенко крайне низкий.

"Получится, что этот аппарат будет вброшен на "линию огня", их будут принуждать идти в бой за Порошенко. Первой жертвой подобной ситуации уже стал Райнин (глава Администрации президента Игорь Райнин — Ред.). Порошенко нервничает, когда ему не подчиняются назначенные им чиновники. Поэтому будет конфликт", — заявил аналитик.