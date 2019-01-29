Всего 18 гривень доходов и все имущество на жене: экс-глава СБУ Наливайченко подал декларацию кандидата в президенты

У него есть только земельный участок под Киевом.

Кандидат в президенты Украины и бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко задекларировал за 2017 год всего 18 гривен доходов, тогда как большинство имущества и денежных средств принадлежит его жене.

Об этом говорится в его декларации на пост кандидата в президенты Украины, опубликованной на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Сам Наливайченко владеет земельным участком площадью 1200 кв.м. в селе Михайловка-Рубежовка на Киевщине и, совместно с супругой, квартирой в Киеве площадью 72,9 кв.м.

Вместе с тем, сама жена экс-главы СБУ Елена декларирует столичную квартиру площадью 379,4 кв. м., три земельных участка в разных селах Броварского района на Киевщине общей площадью 400 соток и дачный дом в селе Рожны (357 кв.м.).

За 2017 год Наливайченко задекларировал лишь 18 гривень доходов как дивиденды от "Райффайзен Банк Аваль", тогда как его жена заработала в ООО "ПАЛ" 29 821 гривну зарплаты и еще 9600 гривень в ООО "Смайл холдинг Украина".

Кандидат также имеет право собственности на два логотипа общественной инициативы "Обновление страны" и зарегистрировал на себя общественное объединение "Антикоррупционный движение В.Наливайченко".

Кроме этого, ликвидированный коммерческий банк "Хрещатик" имеет кредиторское требование к жене Наливайченко на сумму в 3,2 миллиона гривень.

Как сообщалось, с 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могут подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершится 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.