Уже 39 человек подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

20 из них уже официально зарегистрировали.

В Центральной избирательной комиссии уже 39 человек подали документы для регистрации в кандидаты в президенты Украины.

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Об этом сообщает телеканал "Прямой".

"Сегодня, 28 января, в ЦИК принес документы бывший сотрудник МВД Александр Соловьев. На данный момент 39 человек подали свои документы. 20 из них официально зарегистрировали и 9 отказали из-за ненадлежащего заполнения документов и не внесения денежного залога. Другие документы обрабатывает ЦИК", – рассказала корреспондент телеканала.