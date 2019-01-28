Уже 39 человек подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
15:53, 28 января 2019Выборы 2019
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20 из них уже официально зарегистрировали.
ЦИК обрабатывает документы / фото УНИАН
В Центральной избирательной комиссии уже 39 человек подали документы для регистрации в кандидаты в президенты Украины.
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Об этом сообщает телеканал "Прямой".
"Сегодня, 28 января, в ЦИК принес документы бывший сотрудник МВД Александр Соловьев. На данный момент 39 человек подали свои документы. 20 из них официально зарегистрировали и 9 отказали из-за ненадлежащего заполнения документов и не внесения денежного залога. Другие документы обрабатывает ЦИК", – рассказала корреспондент телеканала.
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