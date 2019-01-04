Порошенко призвал обеспечить высокое качество избирательного процесса в Украине

Глава государства призвал кандидатов способствовать свободному и честному волеизъявлению украинских граждан.

Президент Украины Петр Порошенко призывает все политические силы и кандидатов обеспечить высокое качество избирательного процесса в Украине.

Об этом говорится в заметке главы государства y Facebook.

«Высокое качество избирательного процесса - визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером», - подчеркнул президент.

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«В этом году мы должны подтвердить зрелость демократической системы. Также должны обеспечить надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций. Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства», - заявил Порошенко.

«Мы должны сообща защитить украинские выборы от гибридных вызовов», - добавил президент.

Справка УНИАН. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года стартовала избирательная кампания.