В МИД РФ говорят, что условия Кремля "являются неизменными и в Вашингтоне хорошо известны".

Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа отражает недовольство американцев итогами правления администрации Джо Байдена и предвыборной программой Демократической партии, предложенной ее поспешно выдвинутым кандидатом в лице Камалы Харрис вместо действующего главы государства. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Там отмечают, что несмотря на "мощную пропагандистскую кампанию", якобы развязанную против Трампа демократами "с использованием административного ресурса при поддержке либеральных СМИ", кандидат от республиканцев, имея за плечами опыт своего первого президентства, сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома:

"В этих условиях даже хронические недостатки американской "демократии" с ее архаикой и несоответствием современным стандартам прямых, честных и прозрачных выборов не помогли правящей группировке предотвратить поражение Харрис".

В то же время в Кремле считают, что победа Трампа не отменяет глубокого гражданского раскола США, где "электорат разделен почти поровну".

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"Фактически речь идет о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников "прогрессивных" и традиционных ценностей. Ожидается, что возвращение Трампа подтолкнет усиление внутренней напряженности и усиление жестокости между противоборствующими лагерями", - говорится в заявлении МИД РФ.

Там также утверждают, что не питают "иллюзий относительно избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх", ведь правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, якобы придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы".

"Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идет ли речь об "Америке прежде всего" в трактовке Трампа и его сторонников или о "миропорядке, основанном на правилах", на чем "зациклены" демократы. Россия будет работать с новой Администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве России.

Выборы президента США 2024 года

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Политик победил в Висконсине, тем самым набрав 277 голосов выборщиков, хотя для победы необходимо меньше.

Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Его конкурентка Камала Харрис сейчас имеет 224 голосов выборщиков. Шансов на победу у нее уже нет.

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