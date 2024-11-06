Трамп неоднократно хвалил Путина и говорил о том, что Украина проигрывает войну.

Республиканец Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Еще до вступления в президентскую гонку он давал обещания остановить войну в случае своей победы и делал немало заявлений об Украине.

Трамп о "спонсировании НАТО"

В феврале 2024 года Трамп заявлял, что как президент позволит РФ уничтожать другие страны-члены НАТО.

"Вы не заплатили, вы нарушители? Нет, я бы не защищал вас. На самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны оплатить свои счета", - говорил он.

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В сентябре 2024 года Трамп упрекнул Европу за "недостаточную" помощь Украине, но его поймали на лжи. Согласно данным Кильского института мировой экономики в Германии, европейские страны оказали значительно больше помощи Украине, чем США.

Трамп об Украине и обещаниях закончить войну

В мае 2024 года республиканец обещал закончить войну в Украине всего за сутки.

"Если бы я был президентом, я бы закончил эту войну, и это заняло бы 24 часа. Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я смогу закончить ее за это время... 100%", - заявлял Трамп в интервью.

Также в июне Трамп заявлял, что Украина не выиграет войну против России.

"Украина не выиграет эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними золотыми куполами - и все из-за него (Байдена) и бессмысленных решений, которые он принял. Россия никогда не напала бы, если бы я был президентом", - поделился республиканец.

Кроме того, во время первых теледебатов между Трампом и экс-президентом США Джо Байденом в июне республиканец "проехался" по ультиматумам Путина Украине.

"Они неприемлемы. Что касается России и Украины, если бы у нас был настоящий президент, президент, которого уважал Путин, то он бы никогда не вторгся в Украину", - говорил он.

Кроме этого, в июне 2024 года Трамп говорил о том, что Китай, Россия и КНДР не будут врагами, если США возглавит "умный президент".

"У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи", - сказал республиканец.

В июле 2024 года Трамп в очередной раз пообещал закончить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

"Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать такое заявление. Я помогу предотвратить Третью мировую войну", - заявлял он.

Также в августе 2024 года в интервью Breitbart News республиканец заявлял о том, что хорошо знает Путина и только он способен остановить войну.

"Я знаю обоих глав стран. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я хочу, чтобы смерть остановилась. Есть смерть и есть разрушение. Они разрушают всю ткань определенной части мира. Я хочу, чтобы это было предметом переговоров и чтобы это было сделано", - поделился Трамп.

Кроме этого, Трамп высказывался об операции ВСУ на Курщине.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они хлынули в Россию. Будет Третья мировая война".

В сентябре Трамп проговорился, как именно он собирается закончить войну в Украине. Он намекнул, что намерен покончить с высокими ценами на энергоносители, благодаря которым Россия может финансировать свои военные усилия.

"Когда у Путина баррель по 100 долларов - война работает. При 40 долларах за баррель она вообще не будет работать", - заявлял он.

После того, как Трамп во второй раз стал президентом США в своей речи перед избирателями 6 ноября он пообещал завершить все войны в мире, в том числе и в Украине.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ".

Отношение Трампа к Путину

Во время выступления на митинге в Атланте 3 августа Трамп поздравил Путина с масштабным обменом заключенных.

"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну замечательную сделку. Мы вернули наших людей обратно, но мы заключили ужасные, ужасные соглашения. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создали ли мы плохой прецедент", - говорил он.

Кроме этого, в августе Трамп в интервью миллиардеру Илону Маску заявил, что война в Украине началась, в частности, из-за обещаний Байдена о членстве Украины в НАТО, но он пытался остановить Путина.

"Я говорил Путину - не делай этого", - поделился республиканец.

В сентябре Трамп во время разговора с американским журналистом Марком Тиссеном снова заявил, что лидер Кремля Владимир Путин никогда не начал бы полномасштабную войну против Украины, если бы он был президентом.

"Мы бы говорили об этом, это было его мечтой, но он бы никогда не пошел на это со мной", - рассказал он.

В октябре 2024 года Трамп поделился, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину ударить по центру Москвы, если тот решится вторгнуться в Украину, но не уточнил, когда состоялся разговор. Тогда республиканец сказал:

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я собираюсь ударить в центр гребаной Москвы". Я сказал ему: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. По тебе так сильно ударят, чтобы снять те чертовы купола прямо с твоей головы". Потому что он живет под куполами".

Также в октябре Трамп говорил, что Путин предупреждал его о вторжении в Украину.

"Это было зрачком его глаза, он говорил об этом, но я сказал, что он на это не пойдет", - поделился республиканец.

В ноябре 2024 года Трамп ответил на обвинения в том, что он дружит с Путиным.

"Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я русский шпион. Эти люди больны", - возмутился Трамп.

Кроме того, он добавил, что именно он "заблокировал строительство "крупнейшего в мире" газопровода "Северный поток-2".