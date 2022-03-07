Укрзализныця назвала наиболее и наименее загруженные международные пункты пропуска.

Укрзализныця в своем Телаграм-канале назвала самые и наименее загруженные пункты пропуска в соседние страны. На некоторых пунктах украинцы стоят в очередях более суток.

Сообщается, что переход Медика – Перемышль критически загружен. Время пересечения составляет около 28 часов.

На Волыни и Закарпатье пересечь границу на поезде можно за 9-16 часов. Укрзализныця публикует ориентировочное время ожидания на границе по маршрутам:

Львов-Хелм – (далее - в Люблин) - ориентировочная продолжительность поездки 9 час.;

Львов-Грубешув – (далее - в Славкув) - ориентировочная продолжительность поездки 16 час.;

Львов – Чоп – Ужгород (далее - Чоп - Захонь) – ориентировочная продолжительность поездки 10 часов.

Меньше загружены пешеходные переходы. Оперативно пересечь границу из Ужгорода можно на переходах Малый Березный и Малые Сельменцы, а также УПП Ужгород; из Мукачево - через переходы Дзвонковое, Косино, Лужанка, Вилок.

Напомним, что Укрзализныця 7 марта запустила эвакуационные поезда из опасных городов Украины в западные регионы и в страны ЕС.

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