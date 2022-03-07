Укрзализныця запустила эвакуационные поезда для желающих уехать из зон военных действий.

"Укрзализныця" помогает жителям городов в зоне военных действий эвакуироваться из городов и запускает эвакуационные поезда на запад Украины. Проезд на эвакуационном поезде бесплатный. График может меняться в зависимости от загруженности вокзала.

Карта работающих вокзалов 7 марта

Эвакуационные поезда из Киева

01:00 – "Интерсити+" Дарница – Харьков

06:23 – №142 Львов – Лиман

06:23 – №114 Львов – Лиман

07:00 – №722 Дарница – Харьков

07:00 – №732 Дарница – Днепр

07:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка

08:00 – №705 Дарница – Львов

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львов

14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 – №55 Киев – Рахов

17:00 – №743 Киев – Львов

17:12 – №13 Киев – Солотвино

17:42 – №792 Киев – Кременчуг

17:42 – №790 Киев – Кропивницкий

18:30 – №81 Киев – Ужгород

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 – №95 Киев – Рахов

20:05 – №29 Киев – Ужгород

20:12 – №49 Киев – Трускавец

20:21 – №59 Киев – Чоп

20:21 – №57 Киев – Ворохта

21:07 – №38 Киев – Запорожье

21:15 – №105 Киев – Одесса

21:22 – №97 Киев – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Черновцы

22:10 – №17 Харьков – Ужгород

22:22 – №7 Киев – Черновцы

22:37 – №91 Киев – Львов

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий

Эвакуационные поезда из Харькова

04:11 – №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

08:00 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман

15:09 – №15 Харьков – Рахов

17:00 – №723 Харьков – Львов

19:27 – №795 Харьков – Днепр

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 – №7 Харьков – Одесса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Эвакуационные поезда из Днепра

06:23 – №796 Днепр – Харьков

14:00 – №732 Днепр – Львов

14:26 – №41 Днепр – Трускавец

16:39 – №6 Запорожье – Рахов

Эвакуационные поезда из Запорожья

11:07 №006 Рахов – Запорожье

12:20 – №120 Запорожье – Львов

14:45 – №005 Запорожье – Рахов

20:37 №068 Запорожье – Львов

21:38 – №038 Запорожье – Киев

22:26 – №068 Львов – Запорожье

Эвакуационные поезда через Винницу

00:28 – №105 Киев – Одесса

00:58 №078 Одесса – Ковель

01:05 №041 Днепр – Трускавец

02:35 – №771 Киев – Хмельницкий

03:42 – №060 Чоп – Киев

03:42 – №058 Ворохта – Киев

03:54 – №106 Одесса – Киев

04:31 – №081 Ужгород – Киев

04:42 – №050 Трускавец – Киев

05:46 – №086 Запорожье – Львов

06:03 – №056 Рахов – Киев

06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев

09:16 – №138 Лиман – Хмельницкий

10:23 – №070 Запорожье – Львов

16:41 – №772 Хмельницкий – Киев

17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский

17:43 – №086 Львов – Запорожье

18:07 – №055 Киев – Рахов

19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман

20:50 – №716 Львов – Киев

21:45 – №081 Киев – Ужгород

22:32 – №042 Трускавец – Днепр

23:17 – №049 Киев – Трускавец

23:26 – №057 Киев – Ворохта

23:26 – №059 Киев – Чоп

Дополнительные рейсы

Донецкое направление:

01:00 – Краматорск – Ужгород, 18 вагонов

17:00 – Краматорск – Ужгород, 13 вагонов

№221/222 Кривой Рог – Львов в 14:50

№225/226 Краматорск – Ужгород в 16:00

Одесское направление:

22:30 - №938/937 Одесса – Ужгород, 19 вагонов

Запорожье:

2 рейса в течение дня по 20 вагонов

№227/228 Запорожье – Ковель в 16:05

Днепр:

3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно

Кривой Рог:

2 рейса: 12 и 15 вагонов

Харьков:

3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00

3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый

Электрички:

челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова во Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Международные эвакуационные рейсы

№954 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;

№ 908/907 Днепр – Хелм в 10:30

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;

№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

№ 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;

№67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;

№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Из станции Чоп к станции Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

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