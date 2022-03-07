"Укрзализныця" помогает жителям городов в зоне военных действий эвакуироваться из городов и запускает эвакуационные поезда на запад Украины. Проезд на эвакуационном поезде бесплатный. График может меняться в зависимости от загруженности вокзала.
- Карта работающих вокзалов 7 марта
- Эвакуационные поезда из Киева
- Эвакуационные поезда из Харькова
- Эвакуационные поезда из Днепра
- Эвакуационные поезда из Запорожья
- Эвакуационные поезда через Винницу
- Дополнительные рейсы
- Международные эвакуационные рейсы
Карта работающих вокзалов 7 марта
Эвакуационные поезда из Киева
01:00 – "Интерсити+" Дарница – Харьков
06:23 – №142 Львов – Лиман
06:23 – №114 Львов – Лиман
07:00 – №722 Дарница – Харьков
07:00 – №732 Дарница – Днепр
07:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
08:00 – №705 Дарница – Львов
12:06 – №45 Ужгород – Лиман
13:34 – №114/142 Лиман – Львов
14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
15:02 – №55 Киев – Рахов
17:00 – №743 Киев – Львов
17:12 – №13 Киев – Солотвино
17:42 – №792 Киев – Кременчуг
17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
18:30 – №81 Киев – Ужгород
19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
19:48 – №95 Киев – Рахов
20:05 – №29 Киев – Ужгород
20:12 – №49 Киев – Трускавец
20:21 – №59 Киев – Чоп
20:21 – №57 Киев – Ворохта
21:07 – №38 Киев – Запорожье
21:15 – №105 Киев – Одесса
21:22 – №97 Киев – Ковель
22:03 – №149 Полтава – Черновцы
22:10 – №17 Харьков – Ужгород
22:22 – №7 Киев – Черновцы
22:37 – №91 Киев – Львов
22:47 – №46 Лиман – Ужгород
23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
Эвакуационные поезда из Харькова
04:11 – №114, 142 Лиман – Львов
07:15 – ИС+ Харьков – Львов
08:00 – ИС+ Харьков – Львов
12:36 – №46 Лиман – Ужгород
14:00 – ИС+ Харьков – Львов
14:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
15:09 – №15 Харьков – Рахов
17:00 – №723 Харьков – Львов
19:27 – №795 Харьков – Днепр
21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
21:43 – №7 Харьков – Одесса
22:40 – №45 Ужгород – Лиман
Эвакуационные поезда из Днепра
06:23 – №796 Днепр – Харьков
14:00 – №732 Днепр – Львов
14:26 – №41 Днепр – Трускавец
16:39 – №6 Запорожье – Рахов
Эвакуационные поезда из Запорожья
11:07 №006 Рахов – Запорожье
12:20 – №120 Запорожье – Львов
14:45 – №005 Запорожье – Рахов
20:37 №068 Запорожье – Львов
21:38 – №038 Запорожье – Киев
22:26 – №068 Львов – Запорожье
Эвакуационные поезда через Винницу
00:28 – №105 Киев – Одесса
00:58 №078 Одесса – Ковель
01:05 №041 Днепр – Трускавец
02:35 – №771 Киев – Хмельницкий
03:42 – №060 Чоп – Киев
03:42 – №058 Ворохта – Киев
03:54 – №106 Одесса – Киев
04:31 – №081 Ужгород – Киев
04:42 – №050 Трускавец – Киев
05:46 – №086 Запорожье – Львов
06:03 – №056 Рахов – Киев
06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев
09:16 – №138 Лиман – Хмельницкий
10:23 – №070 Запорожье – Львов
16:41 – №772 Хмельницкий – Киев
17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский
17:43 – №086 Львов – Запорожье
18:07 – №055 Киев – Рахов
19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман
20:50 – №716 Львов – Киев
21:45 – №081 Киев – Ужгород
22:32 – №042 Трускавец – Днепр
23:17 – №049 Киев – Трускавец
23:26 – №057 Киев – Ворохта
23:26 – №059 Киев – Чоп
Дополнительные рейсы
Донецкое направление:
01:00 – Краматорск – Ужгород, 18 вагонов
17:00 – Краматорск – Ужгород, 13 вагонов
№221/222 Кривой Рог – Львов в 14:50
№225/226 Краматорск – Ужгород в 16:00
Одесское направление:
22:30 - №938/937 Одесса – Ужгород, 19 вагонов
Запорожье:
2 рейса в течение дня по 20 вагонов
№227/228 Запорожье – Ковель в 16:05
Днепр:
3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно
Кривой Рог:
2 рейса: 12 и 15 вагонов
Харьков:
3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00
3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый
Электрички:
- челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова во Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Международные эвакуационные рейсы
№954 Львов – Хрубешув в 00:01;
№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
№ 908/907 Днепр – Хелм в 10:30
№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
№ 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;
№67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;
№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
Из станции Чоп к станции Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.