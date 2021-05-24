Президент Украины поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время совещания с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, секретаря СНБО Алексея Данилова и других чиновников.

Отмечается, что темой для обсуждения стала ситуация вокруг принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в столице Беларуси.

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"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в наше государство", - говорится в сообщении.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях через посажен в Минске самолет и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не вспомнила ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Александр Топчий