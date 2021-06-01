Ранее в Офисе президента заявляли, что запланированный на август 23-й саммит Украина-ЕС могут отложить на осень.

Саммит Украина - Европейский Союз в этом году состоится 12 октября.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий Саммит Украина - ЕС состоится 12 октября 2021 года", - сказала Мезенцева.

Саммит Украина-Евросоюз

28 апреля заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что запланированный на август 23-й саммит Украина - ЕС могут отложить на осень.

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Премьер-министр Денис Шмигаль говорил, что на саммите планируется обсудить на политическом уровне евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.

Предыдущий саммит Украина-Европейский Союз состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе. По итогам саммита были подписаны соглашения на общую сумму 390 млн евро.

Украина и Европейский союз проводят саммиты на основании статьи 5 Соглашения об ассоциации. Заседания саммитов проводятся при участии президента Украины, президента Европейского совета и президента Европейской комиссии. Саммиты проходят каждый год поочередно в Украине и Брюсселе.

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Автор: Виталий Саенко