По словам представителей НАУ, покупая топливо на «серых» АЗС, автовладельцы не только обрекают себя на дополнительные ремонты своего авто, они становятся соучастниками бюджетного хищения.

Покупая топливо на «серых» АЗС, автовладельцы обрекают себя на дополнительные ремонты и становятся соучастниками бюджетного хищения. По всей стране появились билборды от Нефтегазовой Ассоциации Украины с информацией о последствиях работы "серых" АЗС, передает сайт НАУ.

"Заправил бодягу - украл кислород. Серые точки не платят на больницы благодаря тебе", "Заправил бодягу - украл бронежилет. Серые точки не платят на армию благодаря тебе" - 400 билбордов со слоганами, направленными против "серых" АЗС, появились по всей стране, их разместила Нефтегазовая Ассоциация Украины.

По словам представителей НАУ, покупая топливо на «серых» АЗС, автовладельцы не только обрекают себя на дополнительные ремонты своего авто, они становятся соучастниками бюджетного хищения. Ведь, помимо продажи некондиционного топлива, так называемой «бодяги», такие АЗС не платят налоги.

"Ежегодные потери бюджета Украины из-за нарушения кассовой дисциплины автозаправочными станциями оцениваются на уровне 14,6 млрд. грн., а потери от незаконной деятельности мини-НПЗ, которые не платят акциз – 3,4 млрд. грн. В результате армия, больницы, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры городов недополучают огромные средства", - отмечают в НАУ.

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Автор: Иван Бойко