По словам эксперта, аварийную часть нужно не ремонтировать, а строить заново.

Часть синей ветки метро, которую закрыли на ремонт 9 декабря, может возобновить работу через несколько лет. Такое заявление сделал глава Офиса трансформаций Максим Бахматов в эфире телемарафона.

По его словам, аварийную часть метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" нужно не ремонтировать, а строить заново. На такие работы может уйти от двух до пяти лет. Кроме того, Бахматов заявил, что мост Метро в Киеве – аварийный.

"Он просто еще не упал, но он реально аварийный еще с 2017 года. И об этом говорят, и есть экспертные заключения, и публичная информация об этом. Это настоящий шок. Реально тоннель на "Демеевской" аварийный и будут строить новый. Да, это экспертное мнение человека, что этим занимается", – сказал Бахматов.

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Ситуация с метро в Киеве

С 9 декабря движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и " Демеевской" было полностью остановлено до завершения работ, поскольку есть подтопление тоннеля. Были запущены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская". Также, запустили "челночное" движение через неповрежденный тоннель между станциями метро "Демеевская" и "Теремки".

Директор департамента транспорта Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор отмечал, что проблема существует на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", поскольку в начале ноября здесь были обнаружены трещины и проседание грунта, а позже через трещины стала просачиваться вода.

Поскольку это могло привести к обвалу, то было принято решение закрыть несколько станций "синей" линии метро.

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