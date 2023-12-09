Речь идет об одной из станций на синей ветке.

Архитектор Анатолий Фролов назвал еще одну станцию метро в Киеве, где может произойти авария. По его словам, речь идет об одной из станций на синей ветке.

"Контрактовая площадь" – следующая. Та техногенная катастрофа, которую архитекторы, ученые уже предвидели. Мы об этом говорили Кличко, и Кличко нам сказал, что даст возможность стать модераторами и закончить эту станцию. Это следующая авария, которая будет в Киеве", – рассказал он в эфире "Киев24".

В то же время Фролов подчеркнул, что в мире существует достаточно технологических решений для того, чтобы исправить ситуацию с подтоплением тоннелей метро. Он напомнил, что на станции метро "Университет" "воду залили жидким стеклом".

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Ситуация с метро в Киеве

Как известно, с 9 декабря в Киеве останавливают движение поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" на Оболонско-Теремковской линии метрополитена. Метро будет курсировать между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская". Движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" придется полностью остановить до завершения работ.

Власти Киева заявили, что будут созданы дублирующие маршруты наземным транспортом для обеспечения перевозок пассажиров от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская".

Кроме того, столичные власти рассматривают возможность запуска "челночного" движения через неповрежденный тоннель между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Интервал между поездами будет составлять до получаса.

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