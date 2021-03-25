Буксиры пытаются сдвинуть судно с места.

Попытки снять с мели 400-метровый контейнеровоз, перекрывший движение по Суэцкому каналу, пока не дали никаких результатов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Как говорится в сюжете, в спасательной операции задействованы по меньшей мере восемь буксиров, однако ночной отлив значительно замедлил все работы.

В администрации канала сообщили, что по оптимистичным прогнозам спасательная операция затянется еще на два дня. Все это время движение в обе стороны на канале, который связывает Европу и Азию, будет оставаться заблокированным.

Reuters также сообщает о том, что буксиры пытаются сдвинуть судно с места, однако на данный момент транзит товаров через один из самых загруженных в мире каналов заблокирован в обоих направлениях.

Что этому предшествовало

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели.

Корабль 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

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Автор: Елена Коваленко