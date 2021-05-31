Это даст старт возобновлению работы аэропорта.

Украинский авиационный перевозчик Windrose («Роза ветров») с 1 июня начнет выполнять регулярные рейсы из Киева в Ужгород, что станет стартом возобновления работы аэропорта в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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Также министерство сообщило, что с 5 июня этого года вступает в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словацкой Республики в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения предназначенным украинским провайдером аэронавигационного обслуживания в международном аэропорту «Ужгород».

Также уже подготовлена публикация о делегировании воздушного пространства Словакии под управление Украины, а также зафиксирована дата вступления в силу этих изменений - с 9 сентября 2021 года.

«Это будет означать, что уже в этом году авиакомпании смогут выполнять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационными приборам», - сказано в сообщении.

До 9 сентября полеты будут выполняться по правилам визуальных полетов.

Ужгородский аэропорт: что необходимо знать

Регулярные полеты из ужгородского аэропорта прекратили в начале июня 2018 года. В конце того же года он получил сертификат от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

И только 15 марта 2019 аэропорт после перерыва возобновил обслуживание регулярных рейсов.

19 августа 2020 года Украина и Словакия окончательно договорились о запуске аэропорта "Ужгород".

В сентябре 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее межправительственное соглашение, которое предусматривает возобновление полноценного функционирования аэропорта «Ужгород».

Украина рассчитывает на завершение Словакией внутренних процедур для возобновления работы Международного аэропорта «Ужгород».

Согласование Словакией требуется в силу необходимости использования воздушного пространства этой страны при посадке и взлете самолетов, оперирующих в аэропорту Ужгорода.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидал возобновления полетов из международного аэропорта «Ужгород» в июне 2021 года.

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Автор: Павел Степанец