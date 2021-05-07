Сейчас на подтверждении находится финальная локация нового аэропорта в Закарпатской области.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает возобновления полетов из международного аэропорта «Ужгород» в июне.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

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«С июня ожидаем возобновления полетов из аэропорта «Ужгород», - написал он.

Кроме этого, министр сообщил, что сейчас на подтверждении находится финальная локация нового аэропорта в Закарпатской области, название которого будет определено в диалоге с жителями Закарпатья.

По словам Криклия, строительство нового аэропорта может быть начато уже в начале следующего года.

Что этому предшествовало

Регулярные полеты из ужгородского аэропорта прекратили в начале июня 2018 года. В конце того же года он получил сертификат от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

И только 15 марта 2019 аэропорт после перерыва возобновил обслуживание регулярных рейсов.

19 августа 2020 года Украина и Словакия окончательно договорились о запуске аэропорта "Ужгород".

В сентябре 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее межправительственное соглашение, которое предусматривает возобновление полноценного функционирования аэропорта «Ужгород».

Украина рассчитывает на завершение Словакией внутренних процедур для возобновления работы Международного аэропорта «Ужгород».

Согласование Словакией требуется в силу необходимости использования воздушного пространства этой страны при посадке и взлете самолетов, оперирующих в аэропорту Ужгорода.

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Автор: Павел Степанец