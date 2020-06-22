В Киеве полностью перекрыли движение на 100-метровом участке проспекта Григоренко возле места взрыва

Водителей просят учесть эту информацию, планируя маршрут в районе Позняков.

В Киеве полностью перекрыто движение транспорта на 100-метровом участке проспекта Петра Григоренко – от перекрестка: проспект Петра Григоренко / улица Соломии Крушельницкой до дома № 36 на проспекте Петра Григоренко.

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Об этом Центр организации дорожного движения сообщает в Facebook.

Светофорный объект на проспекте Петра Григоренко, 36 не работает.

Водителей просят учесть эту информацию, планируя маршрут в районе Позняков.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 на столичных Позняках, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пятеро травмированы, трех удалось спасти.

Судьба двух мужчин - 1976 и 1967 годов рождения - остается неизвестной.

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