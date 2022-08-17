В ведомстве отметили, что не ожидают повышения цен на горючее из-за возврата акциза.

Ситуация с дефицитом горючего в Украине преодолена, цены идут вниз, а акциз не должен увеличить их.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня можно уверенно говорить, что та временная ситуация с дефицитом горючего, которую мы имели в начале лета, сегодня преодолена. В стране достаточное количество бензина и дизеля", - рассказал он.

Это свидетельствует о том, что предложение на рынке горючего достаточное, соответственно – цены идут вниз. Кроме того, также положительно повлияло на цены на АЗС снижение мировых цен на нефть, отметил Кудин.

Он выразил надежду, что все опасения относительно роста цены на горючее из-за возврата акциза не оправдаются.

"Мы не ожидаем повышения цен на горючее из-за этой инициативы", - сказал замминистра экономики.

Война в Украине и акциз:

15 марта Верховная Рада приняла закон №7137-д, который предусматривал установление нулевой ставки акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и уменьшение НДС с 20% до 7%. Тогда цены на топливо значительно упали.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который имеет целью отменить на топливо льготное налогообложение, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

15 августа появилась информация о том, что Кабмин хочет вернуть акциз на топливо.

Вас также могут заинтересовать новости: