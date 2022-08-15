Причиной Кабмин называет значительный дефицит средств для финансирования дорожного хозяйства.

Кабинет Министров предлагает отменить льготное налогообложение горючего, однако рост цен на бензин но дизель не ожидается.

Об этом пишет Forbes Украина.

В правительстве ожидают, что принятие данного законопроекта увеличит поступления в госбюджет акцизного налога минимум на 2 млрд грн ежемесячно, учитывая нынешние темпы импорта.

Возврат НДС до 20% с нынешних 7% законопроект не предусматривает.

Ставка акциза в €100 за тысячу литров весьма незначительна, поэтому цены на АЗС не изменятся, считает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Цены на бензин и дизельное топливо не отреагируют ‒ 100%. Возможно, немного подорожает автомобильный газ, но это тоже очень маловероятно", ‒ сказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

Напомним, как писал УНИАН, в марте 2022 Кабинет министров утвердил изменения в порядок зачисления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего.

"Постановление устанавливает доли для автоматического распределения между местными бюджетами части (13,44%) акцизного налога с топлива в первом полугодии 2022 года. Указанные доли определены исходя из объемов реализованного субъектами хозяйствования розничной торговли топлива на соответствующей территории за второе полугодие 2021 года с учетом данных регистраторов расчетных операций согласно информации ГНС", - говорится в сообщении.

В конце апреля Рада отказалась от повышения налогов на топливо.

Отметим, что за неделю с 6 по 12 августа средняя цена в стране бензина А-95 снизилась на 7 коп./л и составила 49,88 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельное топливо – на 78 коп./л - до 53,52 грн/л.

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