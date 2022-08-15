Кабинет Министров предлагает отменить льготное налогообложение горючего, однако рост цен на бензин но дизель не ожидается.
Об этом пишет Forbes Украина.
В правительстве ожидают, что принятие данного законопроекта увеличит поступления в госбюджет акцизного налога минимум на 2 млрд грн ежемесячно, учитывая нынешние темпы импорта.
Возврат НДС до 20% с нынешних 7% законопроект не предусматривает.
Ставка акциза в €100 за тысячу литров весьма незначительна, поэтому цены на АЗС не изменятся, считает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
"Цены на бензин и дизельное топливо не отреагируют ‒ 100%. Возможно, немного подорожает автомобильный газ, но это тоже очень маловероятно", ‒ сказал эксперт в комментарии РБК-Украина.
Напомним, как писал УНИАН, в марте 2022 Кабинет министров утвердил изменения в порядок зачисления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего.
"Постановление устанавливает доли для автоматического распределения между местными бюджетами части (13,44%) акцизного налога с топлива в первом полугодии 2022 года. Указанные доли определены исходя из объемов реализованного субъектами хозяйствования розничной торговли топлива на соответствующей территории за второе полугодие 2021 года с учетом данных регистраторов расчетных операций согласно информации ГНС", - говорится в сообщении.
В конце апреля Рада отказалась от повышения налогов на топливо.
Отметим, что за неделю с 6 по 12 августа средняя цена в стране бензина А-95 снизилась на 7 коп./л и составила 49,88 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельное топливо – на 78 коп./л - до 53,52 грн/л.