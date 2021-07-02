Расположенным на Днепропетровщине 45-километровым участком трассы М-30 Стрый-Изварино, который восстановили в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", прошел автопробег раритетных автомобилей.

Бывший отрезок трассы М-04 от Криничанского поста полиции до Днепра в этом году отремонтировали по всей протяженности, сообщили на Facebook-странице Укравтодора.

Машины, которые принимали участие в пробеге, были выпущены украинским автопромом в 20 веке. Старейшая машина была изготовлена ​​в 1961 году, а младшая - в 1989 году, поэтому они пригодны только для автодорог с качественным покрытием. Большинство ретрокаров - из Запорожского автомобильного завода, также есть автомобиль ЛУАЗ, который выпускал Луцкий автозавод.

Трасса и некоторые из автомобилей - ровесники, рассказал директор Департамента развития дорог Укравтодора Андрей Ивко.

«Трасса была построена в течение 1950-1966 годов и имела республиканское значение. За годы существования несколько раз меняла название. Например, в 1988 году имела индекс М-21 Волгоград - Кишинев. Сегодня это самый длинный маршрут страны, пролегающий между западными и восточными областями Украины М-30 Стрый - Изварино. Его длина вместе с участками на временно оккупированных территориях составляет почти 1400 км. После освобождения украинских земель дорога, конечно, будет восстановлена ​​к самому Изварино. Индекс этой дороги символический: создание новой автодороги посвящено 30 годовщине Независимости страны», - сказал он.

По оценкам, транспортный поток после ремонта участка возрастет вдвое: с 20 000 до 40 000 транспортных средств в сутки. Всего по территории Днепропетровской области проходит 299,9 км Дороги Единства М-30 (с учетом транспортных развязок). Работы ведутся по всей протяженности, ремонт охватывает также расположенные вдоль трассы искусственные сооружения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что в течение этого года будут сданы в эксплуатацию восстановленные 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений, включая мосты.

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Автор: Иван Бойко