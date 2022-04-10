Задача компании - вывезти как можно больше людей из Донбасса в более безопасные регионы.

"Укрзализныця," несмотря на удары врага по железнодорожной инфраструктуре, продолжает эвакуационные рейсы с Донбасса.

Об этом сообщил председатель правления компании Александр Камышин во время всеукраинского телемарафона.

"У нас новая волна эвакуационных рейсов с востока. Несмотря на то, что враг взрывает мосты, пути и вокзалы, все помнят, как попала ракета в привокзальную площадь в Краматорске, мы продолжаем вывозить наших граждан с Донбасса. Я считаю, что это самое циничное и самое страшное, что может сделать враг - подорвать единственные пути, которые соединяют Донбасс с Украиной, чтобы прекратить эвакуационную программу. Страшнее может быть то, что они сделали в Краматорске, когда били ракетой по вокзалу, зная, что там находится очень много людей. Но, несмотря на все это, железнодорожники выходят, ремонтируют пути, ремонтируют инфраструктуру, чтобы все желающие смогли выехать с Донбасса. Все понимают, что будет там, когда российские войска пойдут в наступление", - сказал он.

По словам руководителя "Укрзализныци", задача компании - вывезти как можно больше людей в более безопасные регионы.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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