Агентство авиационной безопасности Европейского Союза также заявило о проблеме с навигационными спутниковыми системами.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины пилоты французских авиакомпаний сообщают о сбоях связи в районах вокруг Черного моря, восточной Финляндии и Калининградской области.

Об этом заявил глава отдела спутниковой навигации в Управлении гражданской авиации Франции (DGAC) Бенуа Ротюрье, пишет Bloomberg.

По словам Ротюрье, российские военные глушат спутниковые навигационные системы, используемые коммерческими самолетами.

Он также отметил, что помехи, вероятно, вызваны тем, что российские войска используют оборудование для создания помех, обычно используемое для защиты войск и объектов от ракет с GPS-наведением.

"Я не думаю, что на данном этапе цель в том, чтобы заглушить гражданскую авиацию. Это сопутствующий ущерб", — объяснил Ротюрье.

Ранее Агентство авиационной безопасности Европейского Союза заявило о проблеме с навигационными спутниковыми системами, используемыми коммерческими самолетами, из-за войны России против Украины.

Война против Украины: