На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, украинские перевозчики смогут осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории Венгрии без разрешений.
Об этом сообщили в Укртрансбезопасности. Разрешение будет действовать до 30 апреля.
"Это позволит украинским перевозчикам осуществлять все необходимые перевозки для обеспечения жизнеспособности страны и украинской экономики без привязки к разрешениям и дополнительным административным барьерам", — говорится в сообщении.
ЕС и упрощение режима для украинских перевозчиков:
Ранее Латвия разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков. Словакия и Болгария разрешили украинским перевозчикам без разрешений осуществлять какие-либо транзитные перевозки грузов и пассажиров на территорию своих стран.
Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела временный безразрешительный режим.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.