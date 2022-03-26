Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела временный безразрешительный режим.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, украинские перевозчики смогут осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории Венгрии без разрешений.

Об этом сообщили в Укртрансбезопасности. Разрешение будет действовать до 30 апреля.

"Это позволит украинским перевозчикам осуществлять все необходимые перевозки для обеспечения жизнеспособности страны и украинской экономики без привязки к разрешениям и дополнительным административным барьерам", — говорится в сообщении.

ЕС и упрощение режима для украинских перевозчиков:

Ранее Латвия разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков. Словакия и Болгария разрешили украинским перевозчикам без разрешений осуществлять какие-либо транзитные перевозки грузов и пассажиров на территорию своих стран.

Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела временный безразрешительный режим.

Война против Украины: