На въезде в столицу установили своеобразные ворота.

Недавно столичные коммунальщики обустроили на окраинах Киева специальные железные ворота, которые должны были бы останавливать любой транспорт выше трех с половиной метров.

Об этом рассказывается в сюжете на 2+2.

Суть их работы в том, что кто в них не проезжает, должен ехать в объезд Киева. Эти своеобразные ворота должны помочь бороться с перегруженными фурами на столичных дорогах.

"Это необходимо для недопущения разрушения объектов дорожной инфраструктуры, мостов, эстакад, путепроводов Киева и тому подобное. Важно также и для уменьшения выбросов от автомобильного транспорта в городе", - сообщается на сайте коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения".

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Однако журналисты показали, что перегруженные фуры теперь наоборот еще больше разбивают асфальт. Дело в том, что теперь водители крупногабаритного транспорта свободно направляются в объезд этих ворот через эстакады и развязки. При этом вместо сравнительно небольшой дистанции они "убивают" еще больше дорог, направляясь прямо через жилые массивы.

Как сообщал УНИАН, недавно дороги столицы покрыли нарисованными желтыми сетками. Эта новая разметка по замыслу должна преодолеть пробки на перекрестках.

Автор: Олег Давыгора