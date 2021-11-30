Новая разметка должна побороть пробки на перекрестках.

Недавно дороги столицы покрыли нарисованными желтыми сетками. Эта новая разметка по замыслу должна преодолеть пробки на перекрестках.

Об этом рассказывается в сюжете 2+2.

В сюжете журналисты отмечают, что водителям о ней практически ничего не рассказали. Поэтому владельцы авто в подавляющем большинстве никак реагируют на новую разметку и продолжают ездить, как и раньше, потому что для них это лишь рисунок на асфальте.

Согласно правилам дорожного движения выезжать на желтую сетку на перекрестках во время пробок запрещено. Поэтому так называемую "вафельницу" наносят там, где водители часто ездят на красный сигнал светофора.

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Однако на практике ее игнорируют на большинстве перекрестков, где она есть, и проблему с пробками она никак не решает.

Эксперты отмечают, что исправить эту ситуацию удастся лишь тогда, когда водителей-нарушителей начнут за это штрафовать. Для этого необходимо на таких проблемных перекрестках, где есть "вафельница", установить специальные видеокамеры: они будут фиксировать выезд водителей в запретную зону и автоматически фиксировать правонарушения. Однако, пока таких камер в Украине нет.

Как сообщал УНИАН, с 22 октября еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины. Так, приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, заработали на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Автор: Олег Давыгора