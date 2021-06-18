Хотя транспортные средства на водородных топливных элементах имеют свои преимущества, такие как быстрое время заправки и большой запас хода, есть в них и минусы.

Французский производитель автомобилей Hopium представил первый собственный прототип водородного автомобиля. Этот седан под названием Machina Alpha 0, уже собрал первую тысячу предварительных заказов.

В настоящее время лучшим водородным электрокаром является Toyota Mirai второго поколения, далее идет Hyundai Nexo. Однако ни один из них не сравнится в популярности с батарейными электрокарами. Французская компания Hopium надеется вывести автомобили на водородных топливных элементах на новый уровень и первым этапом плана является дебют Alpha 0.

Хотя транспортные средства на водородных топливных элементах имеют свои преимущества, такие как быстрое время заправки и большой запас хода, есть в них и минусы. Одним из главных недостатков является мизерное количество заправочных станций с водородом, хотя многие страны уже планируют расширить эти сети. Другие крупные автопроизводители также интересуются водородными электрокарами. Так недавно появилась информация о тестировании водородного Land Rover Defender и концепта BMW i Hydrogen NEXT.

Читайте такжеTesla начала поставки самой быстрой и дорогой модели (фото, видео)Основатель Hopium Оливье Ломбард 7 лет ездил на трековых автомобилях с водородным двигателем. Весь свой опыт он перенес в создание Alpha 0.

Как отмечает auto.24tv.ua, в дизайне можно найти сходство с Tesla S, Porsche Taycan и даже Toyota Mirai. Компания сообщила, что уже получила тысячу предварительных заказов на Alpha 0, с оплатой 410 евро за каждый заказ. Команды компании Hopium уже находятся в процессе испытаний нового водородного седана и надеются вскоре начать массовое производство. Официальная презентация серийной модели должна состояться в следующем году.

« Jusqu'ici, ce n'était qu'une promesse. Depuis ce jeudi 17 juin, l'engagement de la start-up française Hopium prend une tournure concrète puisqu'un premier prototype a été dévoilé. »@lexpress revient sur la présentation d’Hopium Māchina Alpha 0.https://t.co/PRZjXTObrY — Hopium (@hopiumofficial) June 18, 2021

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Автор: Иван Бойко