Ирина Верещук заверила, что власти не забывают о гражданах, которые находятся в Сумах, Чернигове, Запорожье, Херсоне, Дымере, Богдановке и в других населенных пунктах.

В правительстве разрабатывают маршруты эвакуации гражданского населения из всех городов, которые держат в осаде российские захватчики.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в видеообращении к гражданам.

"Мы собираем информацию из всех регионов: Сумы, Чернигов, Запорожье. Мы знаем, помним! Киевская область, Дымер, Богдановка, Херсон! Мы всех вас знаем, помним и разрабатываем маршруты эвакуации. Давайте самоорганизовываться, давайте работать вместе и будем сотрудничать с Красным Крестом, с международными организациями, которые должны стать посредниками для обеспечения режима прекращения огня", - сказала Верещук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта, началась эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи. Их вывозят гуманитарными коридорами в Запорожье.

Эвакуация проводится при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Вместе с тем оккупанты взорвали железнодорожные пути, по которым должна была проводиться эвакуация людей из Ирпеня Киевской области. Эвакуация будет проходить автобусами в столицу.

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