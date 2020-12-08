Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или исключить определенную страну из списка «зеленой» зоны.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air планирует в декабре этого года возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 10 европейских стран: Данию, Чехию, Австрию, Польшу, Португалию, Германию, Венгрию, Италию, Литву и Словакию.

Читайте такжеWizz Air запускает рейсы из Киева в НеапольОб этом сообщила пресс-служба компании. Согласно сообщению, возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или исключить определенную страну из списка «зеленой» зоны.

Отмечается, что в декабре 2020 года Wizz Air планирует возобновить перелеты из Киева в Копенгаген, Билунн (Дания), Пардубице (Чехия), Вену (Австрия), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия), Будапешт (Венгрия), Неаполь (Италия), Краков, Познань, Катовице (Польша) и Братиславу (Словакия).

Со Львова авиакомпания планирует летать в Берлин (Германия), Щецин (Польша), Братиславу (Словакия), Пардубице (Чехия) и Вильнюс (Литва), а из Харькова - в Дортмунд (Германия), Вену (Австрия), Краков, Гданьск и Вроцлав (Польша).

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С 1 сентября компания запустила рейсы из Львова в Пардубице (Чехия), а 3 сентября запустила рейс в чешский город из Киева.

Авиакомпания Wizz Air

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, выполняющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.

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Автор: Павел Степанец