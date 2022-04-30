С 17:00 1 мая до 5:00 2 мая в городе введен комендантский час.

Укрзализныця отменяет курсирование пригородных поездов в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

"В связи с введением комендантского часа в Запорожье с 17:00 1 мая до 5:00 2 мая Укрзализныця отменяет курсирование некоторых пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Так, 1 мая не будут курсировать следующие поезда:

№6509 Запорожье 2 - Запорожье 1;

№6512/6511 Запорожье 1 - Канцеровка;

№6514/6513 Канцеровка - Запорожье 1;

№6516 Запорожье 1 - Запорожье 2;

№6495 Запорожье 2 - Никополь;

№6496 Никополь - Запорожье 2;

№6132 Запорожье 1 - Синельниково 1.

Кроме того, будет сокращен маршрут следования поезда №6124/6123 Днепр - Запорожье. Он будет следовать до станции Синельниково 1. Также на следующие сутки, 2 мая, отменяется поезд №6491 Запорожье 2 - Никополь.

"В период действия комендантского часа вход на железнодорожный вокзал Запорожье, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее, до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности", - добавили в пресс-службе.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что на протяжении последних дней в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий со стороны российских оккупантов, которые сняли часть своих подразделений с осады Мариуполя и перебросили на Запорожское направление.

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