Укрзализныця отменяет курсирование пригородных поездов в Запорожье.
Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
"В связи с введением комендантского часа в Запорожье с 17:00 1 мая до 5:00 2 мая Укрзализныця отменяет курсирование некоторых пригородных поездов", - говорится в сообщении.
Так, 1 мая не будут курсировать следующие поезда:
- №6509 Запорожье 2 - Запорожье 1;
- №6512/6511 Запорожье 1 - Канцеровка;
- №6514/6513 Канцеровка - Запорожье 1;
- №6516 Запорожье 1 - Запорожье 2;
- №6495 Запорожье 2 - Никополь;
- №6496 Никополь - Запорожье 2;
- №6132 Запорожье 1 - Синельниково 1.
Кроме того, будет сокращен маршрут следования поезда №6124/6123 Днепр - Запорожье. Он будет следовать до станции Синельниково 1. Также на следующие сутки, 2 мая, отменяется поезд №6491 Запорожье 2 - Никополь.
"В период действия комендантского часа вход на железнодорожный вокзал Запорожье, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее, до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности", - добавили в пресс-службе.
Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что на протяжении последних дней в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий со стороны российских оккупантов, которые сняли часть своих подразделений с осады Мариуполя и перебросили на Запорожское направление.