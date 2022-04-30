Компания проводит неотложные технические работы.

АТ "Укрзализныця" частично прекратила продажу билетов - купить билет онлайн не получится.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

"Из-за неотложных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда Укрзализныци, а также работы сервисов онлайн-поддержки и горячей линии", - говорится в сообщении.

В компании обещают скорое возобновление услуг.

Как сообщал УНИАН, ранее, 25 апреля, россияне обстреляли железнодорожные станции в центре и на западе Украины. Один из обстрелов совершили на Ривненщине. В результате обстрелов один железнодорожник погиб, четверо получили ранения.

Вчера в пресс-службе компании сообщили, что "Укрзализныця" добавляет к сообщению с Польшей два украинских города - Бердичев и Ровно. Вокзалы обоих городов будут открыты круглосуточно, чтобы предоставить возможность пассажирам дождаться конца комендантского часа.

Вас также могут заинтересовать новости: