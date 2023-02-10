Январский рынок гибридных легковых авто в Украине сократился на четверть по сравнению с прошлогодним.

В январе украинский автопарк пополнили 797 гибридных легковых автомобилей, что на четверть меньше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", в этом году в гибридном сегменте увеличилась доля новых машин – 59% против 53% в январе 2022 года.

"На общем рынке новых легковушек за прошлый месяц "гибриды" охватили 16% продаж, тогда как в прошлом году – лишь 11%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал Mercedes-Benz GLЕ (68 единиц). На втором месте - Toyota RAV 4 (64). Третий результат у Toyota Camry Hybrid (32).

Кроме того, в регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство – у Ford Fusion US (49). Среди лидеров также Toyota Prius и Ford C-Max Hybrid.

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В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

В течение июля 2022 года украинцы приобрели и зарегистрировали более 3,6 тысячи новых легковых автомобилей.

В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1 тыс. 732 автомобилей на электротяге, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, и на 64% относительно показателя предыдущего месяца.

Доля новых машин в регистрациях электромобилей составила лишь 11% против 20% в июле 2021 года.

С начала года по состоянию на 10 августа украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По состоянию на 8 сентября 2022 года украинцы увеличили онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки во втором квартале 2022 года в 1,45 раза по сравнению с первым кварталом до 384 тыс. запросов.

За 11 месяцев 2022 года за 11 месяцев украинцы приобрели и поставили на учет 34 тысячи новых автомобилей.

За первый месяц 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около трех тысяч новых легковых авто. Также в январе 2023 года в Украине было зарегистрировано 703 новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей.

В январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, что на 64% меньше, чем в прошлом году.

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