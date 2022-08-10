В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1 тыс. 732 автомобиля на электротяге.

В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1 тыс. 732 автомобиля на электротяге, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, и на 64% относительно показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает "Укравтопром" в Telegram.

Однако доля новых машин в регистрациях электромобилей составила лишь 11% против 20% в июле 2021 года.

Отмечается, что самым популярным легковым автомобилем на рынке полностью электрических авто остается Nissan Leaf. В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 288 авто этой модели.

Второе место занимает Volkswagen е-Golf, которую выбрали 151 автомобилист.

На третьем месте - Volkswagen ID.4. В активе этой модели 134 регистрации.

Также в ТОП-5 июля попали Renault Zoe – 112 шт. и Tesla Model 3 – 75 шт.

"Всего, с начала года украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сообщении.

Ситуация на рынке авто:

В течение июля, за месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

В течение июля 2022 года украинцы приобрели и зарегистрировали более 3,6 тысячи новых легковых автомобилей.

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