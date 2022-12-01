Украинцы в ноябре приобрели 3,090 тыс. новых легковых автомобилей. Всего за 11 месяцев текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 34 тысячи новых автомобилей.
Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома" в Telegram, регистрации новых автомобилей существенно снизились по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
"Относительно предыдущего месяца регистрации новых автомобилей снизились почти на 2%, а по сравнению с ноябрем 2021 года - в 2,8 раза", - говорится в сообщении.
Самой популярной маркой на рынке остается Toyota. За месяц были зарегистрированы 702 новых легковушки этой японской марки. На втором месте – Renault – 387, на третьем – Skoda с 272 автомобилями, четвертой в рейтинге стала Hyundai - 208 машин. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz - 204 автомобиля.
В "Укравтопроме" также сообщили, что титул бестселлера месяца получил кроссовер Renault Duster. В течение ноября свои первые номерные знаки получили 363 автомобиля этой модели.
"Всего за 11 месяцев текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 34 тыс. новых легковых машин, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года", - подытожили в пресс-службе.
Война в Украине и ситуация на рынке авто:
В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.
В течение июля 2022 года украинцы приобрели и зарегистрировали более 3,6 тысячи новых легковых автомобилей.
В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1 тыс. 732 автомобилей на электротяге, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, и на 64% относительно показателя предыдущего месяца.
Доля новых машин в регистрациях электромобилей составила лишь 11% против 20% в июле 2021 года.
С начала года по состоянию на 10 августа украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
По состоянию на 8 сентября 2022 года украинцы увеличили онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки во втором квартале 2022 года в 1,45 раза по сравнению с первым кварталом до 384 тыс. запросов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Рынок новых легковых автомобилей увеличился более чем на четверть - "Укравтопром"
- Автогаз в Украине: как изменились цены на АЗС за месяц
- Как будет работать наземный транспорт во время и после тревоги: власти Киева предоставили разъяснения