По сравнению с ноябрем прошлого года регистрации новых автомобилей сократились почти в три раза.

Украинцы в ноябре приобрели 3,090 тыс. новых легковых автомобилей. Всего за 11 месяцев текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 34 тысячи новых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома" в Telegram, регистрации новых автомобилей существенно снизились по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

"Относительно предыдущего месяца регистрации новых автомобилей снизились почти на 2%, а по сравнению с ноябрем 2021 года - в 2,8 раза", - говорится в сообщении.

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Самой популярной маркой на рынке остается Toyota. За месяц были зарегистрированы 702 новых легковушки этой японской марки. На втором месте – Renault – 387, на третьем – Skoda с 272 автомобилями, четвертой в рейтинге стала Hyundai - 208 машин. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz - 204 автомобиля.

В "Укравтопроме" также сообщили, что титул бестселлера месяца получил кроссовер Renault Duster. В течение ноября свои первые номерные знаки получили 363 автомобиля этой модели.

"Всего за 11 месяцев текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 34 тыс. новых легковых машин, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года", - подытожили в пресс-службе.

Война в Украине и ситуация на рынке авто:

В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

В течение июля 2022 года украинцы приобрели и зарегистрировали более 3,6 тысячи новых легковых автомобилей.

В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1 тыс. 732 автомобилей на электротяге, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, и на 64% относительно показателя предыдущего месяца.

Доля новых машин в регистрациях электромобилей составила лишь 11% против 20% в июле 2021 года.

С начала года по состоянию на 10 августа украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По состоянию на 8 сентября 2022 года украинцы увеличили онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки во втором квартале 2022 года в 1,45 раза по сравнению с первым кварталом до 384 тыс. запросов.

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