Украинцы увеличили онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки во втором квартале 2022 года в 1,45 раза по сравнению с первым кварталом до 384 тыс. запросов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтингового цифрового агентства "Ольшанский и партнеры".
При этом отмечается, что в первом квартале 2022 года жители Украины искали электрокары с намерением покупки 157 тысяч раз, а в мае 2022 года украинцы проявили наибольший интерес к приобретению электромобилей за весь период исследования — 205 тыс. запросов в месяц.
"В целом в 2020 году спрос на электрокары в Украине с намерением покупки составил 835 тыс. запросов за год, в 2021 году — 986 тыс. запросов (+18,1%). В 2022 году за первое полугодие он достиг 541 тыс. запросов", - говорится в сообщении.
Ситуация на рынке авто:
В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.
В течение июля 2022 года украинцы приобрели и зарегистрировали более 3,6 тысячи новых легковых автомобилей.
В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1 тыс. 732 автомобилей на электротяге, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, и на 64% относительно показателя предыдущего месяца.
Доля новых машин в регистрациях электромобилей составила лишь 11% против 20% в июле 2021 года.
С начала года по состоянию на 10 августа украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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