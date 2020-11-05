Строительство объездной дороги Трускавца планируют завершить до конца 2021 года.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует завершить строительство объездной дороги города Трускавец Львовской области на дороге Т-14-02 Сходница – Песочная до конца 2021 года.

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Об этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

"Третий месяц подряд продолжается строительство объездной дороги города Трускавец на дороге Т-14-02 Сходница - Песочная. Ранее в этом году в рамках "Большой стройки" был завершен ремонт 39 километров этого маршрута... Завершить строительство объездной дороги планируем до конца 2021 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодня на обходе Трускавца завершены археологические раскопки, работает тяжелая строительная техника подрядной организации и проводятся земляные работы.

"Строительство ведется на участке автомобильной дороги Т-14-02 с целью обхода карстовых провалов, которые вызвали разрушения существующей дороги", - сказано в сообщении.

Какой будет объездная дорога

Согласно сообщению, дорога станет объездной города Трускавец общей протяженностью почти 4 километра с двумя кольцевыми транспортными развязками.

Общая сметная стоимость строительства – 224,8 миллиона гривень.

Подрядчиком выступает ООО "Автомагистраль-Юг".

Что этому предшествовало

С марта в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем запланировано на 2020 год.

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Автор: Павел Степанец