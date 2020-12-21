В программу входят: современные кольцевые развязки и безопасные пешеходные переходы, площадки для отдыха водителей, демпферные системы и фантомы, автоматические комплексы "Взвешивание в движении", камеры автофиксации нарушений ПДД и другие важные мероприятия.

В понедельник, 21 декабря, Кабмин Украины утвердил новую Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает официальный сайт Мининфраструктуры.

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Отмечается, что эта программа рассчитана до 2023 года, а сам документ был разработан на основе ранее одобренной Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года.

Главной целью программы является снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году. Это, в свою очередь, позволит ежегодно уберечь более 1000 человеческих жизней.

По словам главы Мининфраструктуры Владислава Кирклия, в Государственную программу входят: современные кольцевые развязки и безопасные пешеходные переходы, площадки для отдыха водителей, демпферные системы и фантомы, автоматические комплексы "Взвешивание в движении", камеры автофиксации нарушений ПДД и другие важные мероприятия.

Программа безопасности направлена на:

снижение уровня смертности в результате ДТП и степени тяжести их последствий для участников дорожного движения;

уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма;

повышение уровня соблюдения правил дорожного движения его участниками.

Система видеофиксации нарушений ПДД в Украине

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилось в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

С 19 ноября система автофиксации начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные иностранными гражданами, которые въехали на своих авто на территорию Украины, и гражданами Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока выносится решение о запрете иностранцам въезда в нашу страну.

В случае, если владелец авто на иностранных номерах, который является гражданином Украины, откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

По состоянию на 2 декабря сообщалось, что за две недели 70 иностранцев получили постановления о штрафах.

8 декабря 2020 года в Киеве начала работу камера автоматической фиксации нарушений ПДД, которая регистрирует движение по полосе общественного транспорта.

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Автор: УНИАН