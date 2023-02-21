АО "Укрзализныця" начинает трехлетнюю программу "Железная украинизация".

Региональные филиалы "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" изменят названия в рамках программы украинизации объектов железнодорожного транспорта.

Об этом сообщил председатель правления общества Александр Камышин, информирует пресс-служба "Укрзализныци".

"Почему железная дорога с центром в столице имеет название "Юго-Западная", а железная дорога, которая имеет центр в Харькове, на севере Украины, "Южная"? Это засилье имперской, российской древности, которое не имеет ничего общего с настоящим украинским. Именно поэтому в рамках нашей программы "Железная украинизация" мы изменим это раз и навсегда", — пояснил он.

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По словам Камышина, процесс переименования региональных филиалов будет завершен в 2023 году.

Отмечается, что АО "Укрзализныця" начинает трехлетнюю программу "Железная украинизация", цель которой – полностью избавиться от имперских и российских названий, обозначений, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта. Комплексная программа рассчитана на 2023-2025 годы. За эти три года в несколько этапов планируется украинизировать все, что связывает железнодорожную отрасль Украины со страной-агрессором: названия железных дорог, отметки километража, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и тому подобное.

Война в Украине и "Укрзализныця"

В 2022 году "Укрзализныця" перевезла около 1,4 миллиона пассажиров в страны ЕС. Это является рекордным показателем за последние 10 лет.

6 января 2023 года "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые были установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

13 января "Укрзализныця" открыла программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья", в рамках которой каждый километр путешествия превратится в бонусы.

17 января стало известно, что в течение года все поезда Интерсити+ перейдут на интернет от Starlink. Команда Министерства цифровой трансформации уже передала "Укрзализныце" 450 терминалов Starlink.

26 января стало известно, что "Укрзализныця" из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытков в размере 20,2 млрд грн, но цены на проезд не будет повышать.

3 февраля "Укрзализныця" назначила ряд пригородных пассажирских поездов между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей.

13 февраля 2023 года "Укрзализныця" заявила о том, что расширяет сотрудничество с железной дорогой Молдовы.

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