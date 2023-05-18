Беспересадочные вагоны Киев - Будапешт - Вена возвращаются к привычным расписаниям движения.

В Венгрии возобновили движение ранее поврежденной в результате аварии железной дорогой между Дебреценом и Ньиредьхазой. Поэтому беспересадочные вагоны Киев - Будапешт - Вена возвращаются к привычным графикам движения.

Как сообщает "Укрзализныця", движение вагонов будет происходить по такому расписанию:

отправление из Киева в 13:16, Львов 19:59 - 20:25, Мукачево 00:19 - 00:24, Будапешт-Келети 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

В обратном направлении отправление из Вены в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 - 19:40, Мукачево 06:48 - 06:53, Львов 11:00 - 11:23, прибытие в Киев в 18:30.

Также к привычному графику движения возвращается поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена - Захонь с вагоном Вена - Чоп с сохранением всех пересадок. Отправление из Вены - в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 - 19:40, прибытие в Чоп в 02:28.

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Обратно отправление из Чопа в 03:28, Будапешт-Келети 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Поезда в сообщении Будапешт-Дебрецен-Мукачево следуют привычным расписанием и маршрутом без необходимости пересадки на автобусный шаттл для объезда поврежденного участка.

Железнодорожное сообщение с ЕС

Как сообщал УНИАН, с 24 апреля "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон международного сообщения Вена - Чоп - Вена. Стоимость билетов составляет 1 тыс. 730 грн, приобрести их можно и в кассах, и онлайн.

8 мая в связи со сходом с рельсов грузового поезда в Венгрии ожидалась задержка беспересадочных вагонов Вена-Киев на 6 часов. Тогда сообщалось, что 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов.

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