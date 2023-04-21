Стоимость билетов составляет 1 тыс. 730 грн, приобрести их можно и в кассах, и онлайн.

АО "Укрзализныця" с 24 апреля начнет курсирование нового беспересадочного вагона международного сообщения Вена-Чоп-Вена.

"Встречайте новый альтернативный путь возвращения из Австрии и Венгрии в Украину! 24 апреля начнет курсирование новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Отправляться из Вены он ежедневно в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 — 19:40, прибытие в Чоп в 02:28. после прохождения погранично-таможенного контроля продолжайте свое путешествие на поезде №750 Ужгород — Киев, прибывающем в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львов 11:00 - 11:23, прибытие в Киев в 18:30.

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Обратно из Киева начинайте свой путь на поезде №749 Киев — Ужгород, который отправляется из Киева ежедневно в 13:16, Львов 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибытие в Чоп в 01:10. после прохождения прикодонно-таможенного контроля на вокзале ст. Чоп продолжайте свое путешествие новым беспересадочным вагоном Чоп — Вена, который отправляется ежедневно с 25 апреля в 03:28, Будапешт-Келети 08:20 — 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Отмечается, что стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1 тыс. 730 грн, билеты уже доступны в международных кассах "Укрзализныци". А билеты из Киева в ЧОП и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте.

Обновление "Укрзализныци" - последние новости

С 18 апреля пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину за плацкарт при условии возврата билета на поезд не позднее, чем за 6 часов до отправления.

Также АО" Укрзализныця " впервые с 24 февраля открывает продажу на регулярные рейсы дальнего сообщения в Покровск Донецкой области.

В воскресенье, 9 апреля, на вокзал Краматорска Донецкой области прибыл первый рейс нового поезда из Львова.