Девять человек, которые ехали в этом вагоне, пересадили в местный поезд.

В Венгрии, на станции Ньиредьхаза, вышел из строя вагон поезда Киев-Вена, в результате чего его отцепили.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", девять человек, которые ехали в этом вагоне, пересадили в местный поезд. Пассажиры смогли продолжить свое путешествие.

Технические причины инцидента выясняются. Представители венгерской стороны выполняют ремонтные работы. Вагон вернут в состав поезда на обратном пути следования.

"Поэтому пассажиров, которые возвращаются из Австрии и Венгрии (8 человек), местным поездом доставят до станции пересадки, после чего они продолжат движение в Украину", - отмечается в сообщении перевозчика.

Читайте такжеУкрзализныця с 1 июня запускает поезд в ЕвропуИзменений в график рейса международного сообщения Киев-Будапешт-Вена пока не планируется. Следующий поезд будет отправляться из Киева по расписанию.

Поезд Киев-Вена

1 июня Украина после более чем годичного перерыва возобновила международное железнодорожное сообщение, запустив поезд Киев-Вена. Билеты можно купить только в международных кассах вокзалов.

"Укрзализныця" также показала, как выглядит изнутри этот поезд.

В ночь на 4 июня украинские пограничники и таможенники во время осмотра поезда Киев-Вена на железнодорожном пункте пропуска в Чопе обнаружили незаконную партию табачных изделий.

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Автор: Ирина Погорелая