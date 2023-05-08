Задержка коснется также обратных поездов в Вену.

В связи со сходом с рельсов грузового поезда в Венгрии ожидается задержка беспересадочных вагонов Вена-Киев на 6 часов.

"В связи с транспортным происшествием на венгерской железной дороге беспересадочные вагоны Вена-Киев отправлением из Вены 07.05.2023 опаздывают на 6 часов. По прибытию на ст. Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород-Киев и прибудут в столицу 09.05.2023 (вместо 08.05.2023 в 19: 30) в составе поезда №750", - сообщает "Укрзализныця".

Как сообщили в УЗ, в воскресенье утром 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов. Сейчас начат подъем вагонов, однако восстановление железнодорожного пути и контактной сети продлится как минимум день.

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"Движение поездов между Hajduhadhaz и Ujfeherto приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда Интерсити между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с более длительным временем в пути", - говорится в сообщении.

Также В "Укрзализныце" обращают внимание пассажиров, что задержка коснется и обратных поездов в Вену, поэтому просят учитывать это при планировании пересадок и вылетов из аэропорта Будапешта.

"Укрзализныця" и новые маршруты

С 24 апреля "Укрзализныця" открыла курсирование беспересадочного вагона Вена-Чоп-Вена, стоимость билетов составляет 1 тыс. 730 грн. а из Чопа в Киев пассажиры могут добраться поездом № 750 Ужгород-Киев.

Также в начале апреля "Укрзализныця" сообщила о планах запустить новый маршрут из Украины в Польшу - через Варшаву, Люблин, Раву-Русскую и Львов.

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