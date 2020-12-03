Авиаперевозчики хотят развеять опасения по поводу безопасности полетов на 737 MAX накануне первого пассажирского рейса, который назначен на 29 декабря.

Boeing 737 MAX совершил свой первый полет после 20-месячного запрета из-за проблем с безопасностью лайнера. В перелете участвовали более полусотни представителей американской прессы.

Об этом сообщает ЦТС. Авиаперевозчик пытался продемонстрировать пассажирам, что модернизированный самолет безопасен.

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Рейс на лайнере 737 MAX осуществила авиакомпании American Airlines.

Самолет за 45 минут преодолел расстояние от Далласа в штате Техас до Талсы в Оклахоме.

На его борту находилось 90 пассажиров и членов экипажа, включая журналистов. Все пассажиры и экипаж были в защитных масках.

Рейс с участием прессы стал первым после запрета эксплуатации этой модели воздушного судна, когда на лайнере летели пассажиры, не имеющие прямого отношения к авиастроению и авиаперевозкам и надзору за отраслью.

Авиакатастрофы с Boeing 737 MAX

29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру. Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы.

Возобновление эксплуатации

28 мая 2020 года американская авиастроительная компания Boeing получила разрешение на начало тестовых полетов для сертификации среднемагистральных самолетов серии 737 MAX.

Федеральное авиационное управление США (FAA) 28 июня, в электронном письме в Конгресс подтвердило соответствующее решение.

По состоянию на 20 июля 2020 года Boeing впервые с 2019 года продал два лайнера 737 Max.

18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США возобновило эксплуатацию Boeing 737 MAX, полеты которого ранее остановили из-за авиакатастроф. Отмечается, что решение было принято после "всеобъемлющего и методичного обзора безопасности полетов, который занял 20 месяцев".

22 ноября 2020 года исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности Патрик Кай заявил, что Европейское агентство по авиационной безопасности планирует разрешить полеты самолетов Boeing 737 MAX уже в начале 2021 года.

25 ноября 2020 года Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) опубликовало условия, при которых Boeing 737 MAX европейских авиакомпаний смогут вернуться в небо.

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Автор: УНИАН