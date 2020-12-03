Boeing 737 MAX совершил свой первый полет после 20-месячного запрета из-за проблем с безопасностью лайнера. В перелете участвовали более полусотни представителей американской прессы.
Об этом сообщает ЦТС. Авиаперевозчик пытался продемонстрировать пассажирам, что модернизированный самолет безопасен.
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Рейс на лайнере 737 MAX осуществила авиакомпании American Airlines.
Самолет за 45 минут преодолел расстояние от Далласа в штате Техас до Талсы в Оклахоме.
На его борту находилось 90 пассажиров и членов экипажа, включая журналистов. Все пассажиры и экипаж были в защитных масках.
Рейс с участием прессы стал первым после запрета эксплуатации этой модели воздушного судна, когда на лайнере летели пассажиры, не имеющие прямого отношения к авиастроению и авиаперевозкам и надзору за отраслью.
Авиакатастрофы с Boeing 737 MAX
29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.
Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру. Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы.
Возобновление эксплуатации
- 28 мая 2020 года американская авиастроительная компания Boeing получила разрешение на начало тестовых полетов для сертификации среднемагистральных самолетов серии 737 MAX.
- Федеральное авиационное управление США (FAA) 28 июня, в электронном письме в Конгресс подтвердило соответствующее решение.
- По состоянию на 20 июля 2020 года Boeing впервые с 2019 года продал два лайнера 737 Max.
- 18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США возобновило эксплуатацию Boeing 737 MAX, полеты которого ранее остановили из-за авиакатастроф. Отмечается, что решение было принято после "всеобъемлющего и методичного обзора безопасности полетов, который занял 20 месяцев".
- 22 ноября 2020 года исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности Патрик Кай заявил, что Европейское агентство по авиационной безопасности планирует разрешить полеты самолетов Boeing 737 MAX уже в начале 2021 года.
- 25 ноября 2020 года Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) опубликовало условия, при которых Boeing 737 MAX европейских авиакомпаний смогут вернуться в небо.
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