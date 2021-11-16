Оказалось, что киевляне платят за проезд намного больше, чем жители столицы Польши.

Проезд в общественном транспорте Киева действительно дороже, чем в других европейских столицах, однако это касается лишь разовых поездок.

Журналист Виктор Авдеенко сравнил тарифы в транспорте столиц Украины и Польши и пришел к неожиданному выводу, о котором он сообщил у себя в Facebook.

"У нас любимый аргумент – в Европе транспорт дороже. Да, это так. Но. Если взять Варшаву. На сегодня самый дешевый билет стоит 3,4 злотых – 21,95 грн. Действует 20 минут. Я еду на работу 15 минут, то есть для меня такой билет вполне подошел бы. Но в Варшаве с таким билетом можно сделать пересадку на другой вид транспорта. У нас – нет", - объясняет он.

Билет на 75 минут в столице Польши стоит 4,4 злотых – 28,4 гривни и предусматривает неограниченное количество пересадок. В Киеве же в таком случае придется платить 40 гривен и больше.

Читайте такжеКиев разрывает договоры еще с 4 перевозчиками и останавливает 11 рейсов маршруток: список"Ну, наконец, в Варшаве можно купить 30-дневный билет на неограниченное количество поездок. Стоит он 110 злотых. Это 710 грн. Если пересчитать на две поездки в день, получится менее 12 грн за поездку. В Киеве проездного на все виды транспорта нет вообще. А вот, например, на автобус-метро – 860 грн. А на метро-городскую электричку-трамвай – 1070 грн. Это – сейчас, до подорожания. То есть будет дороже. То есть существенно дороже, чем в Варшаве. Но при этом все равно придется отдельно оплачивать маршрутку", - пишет Авдеенко.

Он резюмировал, что даже сейчас, до вероятного подорожания, проезд в киевском транспорте не является самым дешевым.

Подорожание проезда в Киеве

Сегодня КГГА сообщила о планах повысить проезд в общественном транспорте столицы. Новые тарифы запланировано ввести с начала нового года, в частности, при покупке разового билета придется заплатить 20 грн. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте будет составлять от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок

Автор: Виолетта Орлова