Причина – повышение аэропортовых сборов в целом ряде стран.

Ирландский лоукостер Ryanair за последние несколько месяцев сократил целый ряд маршрутов по Европе в ответ на решения правительств некоторых стран повысить авиационные налоги и сборы.

В частности, теперь генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири пригрозил сократить количество рейсов авиакомпании во Францию, если правительство страны примет решение повысить налоги, пишет The Independent.

"Франция и так является страной с высокими налогами, и если она еще больше увеличит и без того высокие налоги, мы, вероятно, сократим наши возможности", – заявил он на прошлой неделе.

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Ранее представители крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы уже неоднократно заявляли, что воздушный транспорт в регионе станет более эффективным, а туризм и трафик в некоторых регионах вырастут, если будут снижены авиационные налоги и сборы за управление воздушным движением, а также отменены ограничения на трафик.

В подтверждении серьезности своих намерений Ryanair в последнее время закрыла целый ряд маршрутов в таких странах:

Дания

В конце января 2025 года лоукостер объявил, что закроет свою базу из двух самолетов в аэропорту Биллунна, а к концу марта сократит все маршруты в город Ольборг на севере страны.

В Ryanair пояснили, что эти решения были приняты из-за планов правительства Дании ввести авиационный налог в размере до 50 датских крон (около 292 гривень) на каждого вылетающего пассажира с января 2025 года, а также неспособности Биллунда договориться о конкурентоспособном долгосрочном соглашении.

"К сожалению, этот пагубный авиационный налог делает Данию (особенно региональную) безнадежно неконкурентоспособной по сравнению с другими странами ЕС, такими как Швеция, Венгрия и регионы Италии, которые отменяют авиационные налоги, чтобы стимулировать восстановление и рост перевозок", – заявили представители перевозчика.

Италия

Ryanair также объявила в январе, что планирует убрать один из своих базирующихся в Риме самолетов из международного аэропорта Леонардо да Винчи. Это связано с ростом расходов аэропортов и решением правительства увеличить муниципальный сбор в крупных итальянских аэропортах с 1 апреля 2025 года.

"Ryanair снова призывает правительство срочно снять чрезмерный лимит полетов в Чампино с 65 до 130 ежедневных рейсов, а также отменить свое недальновидное и регрессивное решение об увеличении пассажирских сборов в крупных аэропортах Италии в 2025 году", – заявил топ-менеджер компании Эдди Уилсон.

Германия

В октябре прошлого года Ryanair заявила, что сократит предложение рейсов в Германию летом 2025 года еще на 12%. В качестве причины компания назвала неспособность правительства Германии снизить авиационный налог, сборы за безопасность и управление воздушным движением.

В частности, лоукостер закроет базы в Дортмунде, Дрездене и Лейпциге, а также сократит свои услуги в Гамбурге на 60%, отменив в общей сложности 22 маршрута на лето.

Испания

В прошлом месяце Ryanair объявила, что сократит количество рейсов в Испании примерно на 800 тысяч мест этим летом, сославшись на "чрезмерные сборы" аэропортов.

В частности, авиакомпания заявила, что прекратит работу в аэропорту Херес на юге Испании и аэропорту Вальядолид на севере, а также снимет один самолет с базы в Сантьяго.

Ryanair также планирует сократить свой трафик к лету 2025 года в пяти региональных аэропортах: Виго на 61%, Сантьяго на 28%, Сарагоса на 20%, Астуриас на 11% и Сантандер на 5%.

Как сообщал УНИАН, ранее представители Ryanair заявили о начале разрабки плана по возобновлению полетов в Украину.

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