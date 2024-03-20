Страховщики отказываются платить за самолеты, которые присвоила Россия.

Захват Россией самолетов, принадлежащих иностранным компаниям, стоимостью миллиарды долларов, вызвал крупнейшую в истории схваткиу в обычно стабильном бизнесе авиационного страхования. На кону: миллиарды долларов, более 400 самолетов, сотни миллионов судебных расходов, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что некоторые из крупнейших мировых страховщиков отбиваются от исков владельцев самолетов. Страховщики утверждают, что владельцы должны были приложить больше усилий, чтобы не позволить захватить самолеты. В судебных исках они утверждают, что поддержка Украины со стороны США означает, что она, по сути, находится в состоянии войны с Россией. Это сделает некоторые претензии недействительными.

По словам аналитиков и юристов, юридическая борьба, охватившая два континента и десятки компаний, вероятно, повлияет на покрытие будущих конфликтов.

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По словам журналистов, речь идет в основном о коммерческих самолетах Airbus и Boeing, арендованных как российскими, так и иностранными авиакомпаниями. Они стоили более 10 миллиардов долларов, когда они оказались в России после ее вторжения в Украину.

Самолеты застрахованы как российскими, так и западными компаниями

Самолеты принадлежат небольшому количеству крупных, но в основном малоизвестных лизинговых компаний. Они застрахованы страховщиками как из России, так и с Запада, в том числе такими гигантами, как American International Group, HubbSwiss Re и т. д., пишут авторы.

Юристы все еще спорят над простейшими вопросами о том, кто должен платить и есть ли шанс вернуть их владельцам? Спор возник еще в первые дни войны. США и Европа наложили санкции на Россию, что вынудило лизинговые компании разорвать сделки с российскими авиакомпаниями. Сотни самолетов остались в подвешенном состоянии.

Лизинговые компании признают, что вряд ли самолеты смогут снова летать на Запад. Кремль приказал авиакомпаниям не возвращать эти самолеты. Многие самолеты были зарегистрированы в России и летают по внутренним маршрутам или за границу в "дружественные страны".

В публикации подчеркивается, что лизинговые компании, которые владеют около половиной коммерческих самолетов в мире, обычно требуют от авиакомпаний застраховать свои самолеты в местной компании, которая затем продает часть рисков международным перестраховщикам. Лизинговые компании также имеют собственную страховку, покрывающую военные и другие риски.

Страховщики отказываются платить

"Страховщики называют много причин, почему они не должны выплачивать страховые возмещения. Одна из них заключается в том, что они отозвали страховку для России после начала войны, но до того, как самолеты, которые они застраховали, застряли там", – говорится в статье.

В британской компании Mactavish считают, если они выиграют на этом аргументе, это "может подорвать будущее самого страхового продукта, если покупатели будут сомневаться в надежности защиты от любого нового конфликта".

В то же время опрошенные изданием юристы сомневаются. все ли страховщики имеют достаточно средств для выплат. Управление страховщиками требованиями, связанными с Россией, может привести к более масштабным проблемам, включая эффект домино из неплатежеспособности и пропущенных выплат.

Пока иностранные страховщики ведут борьбу, российские страховщики выплатили страховые возмещения на сумму более 2 миллиардов долларов за более чем 100 самолетов. Эти сделки, похоже, оценивают самолеты ниже, чем они стоили до начала войны. Критики говорят, что Россия пытается получить право собственности на самолеты по дешевке.

Но юридическая борьба еще далека от завершения. Некоторые компании не отказались от идеи получить страховку. Другие отказываются от предложений российских страховщиков со скидками, пишет WSJ.

Проблемы с авиацией РФ

В феврале в России зафиксировали уже несколько авиапроисшествий с самолетами Специального летного отряда "Россия". Это предприятие обеспечивает перевозку должностных лиц, а также представителей специальных служб и Вооруженных сил РФ.

Также в России половина учебных самолетов в летных училищах Росавиации вышла из строя после введения санкций. Из-за этого пилоты гражданской авиации выпускаются "с огромной задержкой", если ситуация не изменится, то в России "будет некому летать" на магистральных воздушных судах.

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