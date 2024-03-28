Регулятор страны пришел к выводу, что компанию контролирует Россия.

Финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom запретило полеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines в Финляндию из-за связей с Россией. Об этом сообщает Avianews.

"Наша общая оценка показывает, что значительная часть собственности и фактический контроль над Southwind Airlines принадлежит не указанным турецким лицам или компаниям. Мы пришли к выводу, что авиакомпания и контроль над ней связаны с российской стороной", – заявил гендиректор Traficom Яркко Сааримяки (Jarkko Saarimäki).

Стоит отметить, что Southwind Airlines создана в Турции в 2022 году сразу после наложения санкций на российские авиакомпании из-за вторжения России в Украину. СМИ связывают ее с российским туроператором Pegas Touristik, который получил возможность продолжить перевозки российских туристов в Турцию, несмотря на санкции.

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Southwind Airlines специализируется на перевозках туристов в Турцию и подала заявку на выполнение рейсов между Анталией и Хельсинки. Одним из недавних новых маршрутов стал Стамбул-Минск. После этого немецкое издание Bild назвало авиакомпанию подставной, созданной для того, чтобы перевозить нелегальных мигрантов в Европу через Минск.

До начала большой войны в Украине Pegas Touristik возил туристов самолетами аффилированной с ним российской авиакомпании Nordwind Airlines. После наложения санкций часть флота Nordwind Airlines вывели из России, и эти самолеты оказались в парке Southwind Airlines.

Проблемы с авиаотраслью в РФ

"Аэрофлот" начал избавляться от бизнес-класса в самолетах из-за недостатка бортов. Российский перевозчик намерен избавиться от бизнес-класса на нескольких Superjet 100. Речь идет о девяти самолетах ее "дочки" – авиакомпании "Россия". Ей не хватает 100-местных бортов этого типа на курортных и туристических маршрутах.

После вторжения в Украину Россия захватила более 400 самолетов, принадлежащих иностранным компаниям, стоимостью миллиарды долларов. Это вызвало крупнейшую в истории схватку в обычно стабильном бизнесе авиационного страхования.

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