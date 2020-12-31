В Киеве на станции «Контрактовая площадь» 31 декабря заработали часы, показывающие время до прибытия поезда метро.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года», - говорится в сообщении.Читайте такжеОбнародован перечень маршрутов наземного транспорта в Киеве, который сегодня будет работать дольше
При этом отмечается, что система будет подключена к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновляться.
«Кроме того, на экранах будет отображаться текущее время, дата, погода и другая интересная информация. Мы хотим сделать пребывание пассажиров в метрополитене более комфортным», - рассказал директор ООО «Транс-Медиа» Олег Хаврук.
Отмечается, что разработка и запуск системы компания реализовала без привлечения средств бюджета и метрополитена.
«Пожелание такой услуги выразили 10 тыс. киевлян, подписав петицию. И мы нашли партнерские возможности ее внедрить», - отметил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.
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