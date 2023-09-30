При этом будут сделаны исключения для дипломатических транспортных средств и других категории.

Норвегия ввела запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами с 3 октября.

"Норвегия солидарна с союзниками и единомышленниками в противодействии жестокой агрессивной войне со стороны России", - заявила министр иностранных дел Анникен Хутфельдт, которую цитирует Associated press.

Эти ограничения коснутся легковых авто вместимостью до девяти пассажирских мест. В то же время автобусы и микроавтобусы с десятью и более местами все еще смогут пересекать границу в Сторскоге, который остается единственным пунктом пересечения границы между Норвегией и Россией.

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Правительство в Осло подчеркивает, что будут сделаны исключения для дипломатических транспортных средств, для автомобилей, принадлежащих норвежским гражданам и членам их семей, постоянно проживающим в России, а также для поездок, необходимых по гуманитарным причинам, таких как острая болезнь, смерть или семейные похороны.

Запрет на въезд авто с российскими номерами - что известно

8 сентября Еврокомиссия заявила, что в связи с новости санкциями граждане Российской Федерации не могут ввозить на территорию Евросоюза автомобили на российских номерах, ноутбуки, смартфоны, косметику и ряд других товаров.

После этого въезд для авто с российскими номерами закрыли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша.

В то же время немецкая таможня начала изымать при въезде в страну у россиян авто с номерами РФ еще 5 сентября из-за нарушения закона Германии "о внешней торговле".

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