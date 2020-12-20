Мост побил мировой рекорд по максимально допустимой скорости движения по нему поездов.

В китайской провинции Цзянсу был открыт для движения транспорта первый в стране подвесной железнодорожно-автомобильный мост.

Об этом сообщает Xinhuanet.

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Общая протяженность моста составляет 6,4 км, а длина главного пролета - 1092 м. На верхнем уровне расположена восьмиполосная автомобильная трасса (по четыре полосы движения в каждую строну).

Максимальная скорость движения по мосту составляет 100 км/ч. По нижнему уровню пустили высокоскоростные поезда. Конструкция моста позволяет составам ездить по ней со скоростью до 250 км/ч.

Мост является частью железной дороги Ляньюньган-Чжэньцзян. Отмечается, что железная дорога сократила время в пути между Ляньюньган и Шанхаем с 11 до трех часов.

Мост побил мировой рекорд по максимально допустимой скорости движения по нему поездов.

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Автор: УНИАН