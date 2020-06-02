Магическое действие камер: в Киеве за сутки на 40% уменьшилось количество нарушений ПДД

По словам Авакова, киевляне быстро учатся ездить правильно.

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что почти на 40% уменьшилось количество нарушений, по сравнению с минувшими сутками.

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"По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера в то же время было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%", - написал он на странице в Twitter.

И добавил, что киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах.

По состоянию на 18.00 сегодня системой автофіксації зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на тот же час было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость 🚙 на дорогах! 😊 👏👏👏 pic.twitter.com/TZkVeV5VFi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 июня, 45 видеокамер начали работу в Киеве и Киевской области. Следующие камеры автоматической фиксации нарушений ПДД установят во Львовской области.

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