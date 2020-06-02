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Магическое действие камер: в Киеве за сутки на 40% уменьшилось количество нарушений ПДД

23:35, 02 июня 2020
Транспорт
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Киевляне стали меньше нарушать правила ПДД / Фото УНИАН

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что почти на 40% уменьшилось количество нарушений, по сравнению с минувшими сутками.

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"По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера в то же время было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%", - написал он на странице в Twitter.

И добавил, что киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах.

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 июня, 45 видеокамер начали работу в Киеве и Киевской области. Следующие камеры автоматической фиксации нарушений ПДД установят во Львовской области.

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